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    Sakarya'daki madde bağımlısı, polisin parmağını ısırdı

    Adapazarı'nda ismi öğrenilemeyen madde bağımlısı şahsın, ailesine ve mahalleliye zarar vermesi üzerine olay yerine polis geldi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın öfkesinden nasibini aldı.
    • 15.06.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:59
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    Sakarya'daki madde bağımlısı, polisin parmağını ısırdı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

    Derya Sokak’ta yaşayan ve ismi öğrenilemeyen madde bağımlısı bir şahıs, aynı evde yaşadığı kişilere ve mahalledeki vatandaşlara zarar vermeye başladı.

    Bunun üzerine rahatsız olan vatandaşlar, olay yerine polis çağırdı. Bölgeye gelen polis ekipleri, öfkeli kişiyi sakşinleştirmeye çalıştı.

    Polisin parmağını ısırdı

    Şahısı sakinleştirip sorunu çözmek isteyen polis memuru T.A., diyalog yolunu tercih etti.  Fakat şüpheli, bir anda T.A.'nın parmağını ısırdı ve yaraladı.

    Sakarya daki madde bağımlısı, polisin parmağını ısırdı #1

    Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve takviye olarak polis ekipleri sevk edildi.

    Polisin güçlükle etkisiz hale getirdiği şahıs gözaltına alınırken parmağından yara alan polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serdivan ilçesindeki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sakarya'daki madde bağımlısı, polisin parmağını ısırdı VİDEO


    Sakarya daki madde bağımlısı, polisin parmağını ısırdı #2

    "Mahallede huzur kalmadı"

    İHA'nın haberine göre; olayı anlatan mahalle sakini ise durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, "Madde bağımlısı kendisi önüne gelene sataşıyor, bıçaklarla, silahlarla, tüfeklerle geziyor. Millete saldırıyor, olacak bir şey değil mahallede huzur kalmadı." dedi.

    Sakarya daki madde bağımlısı, polisin parmağını ısırdı #3

    Sakarya daki madde bağımlısı, polisin parmağını ısırdı #4


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