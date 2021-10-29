Sakarya'daki maganda cezasız kalmadı

Asker konvoyunda sürücü koltuğunu bırakıp aracın tavan kısmına oturan duyarsız gencin ehliyetine el konuldu.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Arifiye'deki asker eğlencesinde ortaya çıkan görüntüler izleyenleri hayrete düşürmüştü.

Konvoyda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp aracın üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynamaya başladı.

Trafiği tehlikeye atan sürücü, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerini harekete geçirdi.

EHLİYETİNİ KAPTIRDI

Ekipler tespit ettiği sürücü G.K.’ye 47/1/d (Trafik güvenliğini tehlikeye sokma) ve 73/A (Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddelerinden trafik cezası yazarak ehliyetine el koydu.

Öte yandan, para cezası yazılan ve ehliyetine el konulan sürücü hakkında TCK 179/2 (Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden de işlem yapıldı.

Asker eğlencesinde aracının üstüne oturan sürücü