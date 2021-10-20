Sakarya'daki Palu Ailesi'nden tahliye edilenler tekrar tutuklandı

Cinayet nedeniyle tutuklanan Palu Ailesi'nden 3 kişiye tahliye verildi. Anne ve kızı öldürmekle yargılanan aileden tahliye verilen 3 şahıs, tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde13 yıl önce işlenen cinayet, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Ülke gündeminde uzun süre yer alan Palu Ailesi'nin taciz ve cinayet iddiaları, yargıya taşındı.

2008 yılında, 35 yaşındakki anne Meryem Tahnal ve 8 yaşındaki kızı Melike Tahnal'ın bir yıl arayla kaybolarak öldürülmesine ilişkin başlayan yargı sürecinde yeni gelişmeler yaşandı.

AİLENİN BİR KISMI TAHLİYE EDİLDİ

Olaya ilişkin Palu Ailesi üyelerinin yargılandığı davada Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamına karar verilip; Emine Ustael, Ayşe Palu ve İsa Palu tahliye edildi.

ANNENİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN CEZALARI NEDENİYLE TUTUKLULUKLARI DEVEM EDECEK

Ancak daha sonra alınan bir kararla bir cinayetten tahliye alan Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu’nun, Meryem Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin yargılandıkları dava da göz önünde bulundurularak, tutukluluklarının devamına karar verildi.

TAHLİYE KARARININ BOZUMLA NEDENİ

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, şüphelilerin aynı avukat tarafından savunuldukları gerekçesiyle yapılan itiraz sonucu verilen ceza kararını, ‘usul hatası’ gerçekleşmesi nedeniyle bozdu.

Sakarya'da 13 yıl önce 1 yıl arayla anne ve kızını kaçırıp öldüren aile tahliye edilmedi VİDEO

TUNCER USTAEL'E MÜEBBET HAPİS

Tekrar gündeme gelen davada , ‘Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçunu işlediğine kanaat getirilen Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, anne Tahnal’ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu’ya 14 yıl 2’şer ay, Emine Ustael’e ise 12,5 yıl hapis cezası verdi.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MELİKE'NİN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ DURUŞMA

Annesinden 1 yıl sonra kaybolarak Ferizli ilçesinde gömüldüğü iddia edilen Melike Tahnal'ın ölümü ile ilgili davanın devamı, dün Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davaya, aile üyelerinden Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine Ustael ve İsa Palu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, tutuksuz sanıklar Hava Palu ile Fatih Palu duruşmada hazır bulundu.

"İÇİMİZDE CİNLERİN OLDUĞUNU SÖYLEYEREK İSPİRTO İÇİRDİ"

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık İsa Palu, cinayeti Tuncer Ustael’in gerçekleştirdiğini belirterek, "Tuncer'in etkisi altındaydık. İçimizde cinlerin olduğunu söyleyerek bize ispirto içirdi. Ben ispirtoyu içince kendimden geçtim. Sabah kalktığımda Tuncer, ‘Melike öldü kimse bir şey demesin’ dedi. Daha sonrasında evin yaklaşık 5 kilometre ötesine gömdük. Sabah olunca Tuncer, ‘Size bir dilekçe yazacağım ve Melike'yi amcasının aldığını yazacağım’ dedi. Annem Melike'yi yıkadı ve bir kefene sardı. Biz de Tuncer, Ayşe, Emine ve ben gömdük. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamına, Emine Ustael, Ayşe Palu ve İsa Palu’nun ise tutuklu kaldıkları süre ve üzerine atılı suçların göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.

TAHLİYELERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu'nun, Meryem Tahnal'ın öldürülmesi ile ilgili haklarında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezalar nedeniyle tahliyeleri gerçekleşmedi.