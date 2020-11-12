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- Sakarya'daki patlamanın, havai fişek fabrikasındaki görüntüleri çıktı
Sakarya'daki patlamanın, havai fişek fabrikasındaki görüntüleri çıktı
- DHA
- 12.11.2020 - 13:05
- Güncelleme : 12.11.2020 - 16:48
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz günü büyük bir patlama meydana gelmişti.
Şehrin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı.
Patlamanın meydana geldiği fabrikanın güvenlik kameraları kayıtları mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde, patlama sonrasında yaşanan büyük panik ve tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.
Sakarya'daki patlamanın, havai fişek fabrikasındaki görüntüleri çıktı VİDEO
5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkeme safhası 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.
MAHKEMEDE 100'DEN FAZLA KİŞİ DİNLENECEK
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, tutuklu sanıklar ile fabrika çalışanlarından oluşan yüzden fazla kişi dinlenecek.