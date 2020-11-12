Dolar
7.6801
-1.4677%
Euro
9.0688
-1.3059%
Altın
1876.18
0.662%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.42
-0.7672%
Bitcoin
123900.71
0.6109%
EXEN Coin
12.39
1.80%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Sakarya'daki patlamanın, havai fişek fabrikasındaki görüntüleri çıktı

    Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın, fabrikanın içerisindeki güvenlik kamerasına ait görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 13:05
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'daki patlamanın, havai fişek fabrikasındaki görüntüleri çıktı

    Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz günü büyük bir patlama meydana gelmişti.

    Şehrin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı.

    Patlamanın meydana geldiği fabrikanın güvenlik kameraları kayıtları mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde, patlama sonrasında yaşanan büyük panik ve tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.

    Sakarya'daki patlamanın, havai fişek fabrikasındaki görüntüleri çıktı VİDEO

    5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

    Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkeme safhası 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

    Sakarya daki patlamanın, havai fişek fabrikasındaki görüntüleri çıktı #1

    MAHKEMEDE 100'DEN FAZLA KİŞİ DİNLENECEK

    Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, tutuklu sanıklar ile fabrika çalışanlarından oluşan yüzden fazla kişi dinlenecek.

    Sakarya daki patlamanın, havai fişek fabrikasındaki görüntüleri çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir