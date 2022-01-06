Adapazarı ve Serdivan ilçelerine sahte bilezik satmaya çalışan ikisi kadın 4 kişi, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sahte bileziklerden 20 bin 840 TL kazanan şüpheliler yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satttığı belirlenen 2’si kadın 4 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde dolandırıcıların 4 kuyumcuya sahte altın bilezik satmaları üzerine soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Dolandırılan kuyumcular WhatsApp gruplarından birbirlerini uyarırken, polisler kuyumcuların bulunduğu bölgede önlem aldı.

Sakarya'daki sahte bilezik dolandırıcıları kamerada VİDEO



KUYUMCU CİVARINDA YAKALANDI

İstanbul’dan Sakarya’ya gelerek sahte altın bilezikleri satan şüpheliler kuyumcunun yakınında yakalandı.

KAZANILAN 20 BİN 840 ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler C.K.(36), H.Y.(38), H.İ. (34) ve G.A.’nın (21) üzerinde ve araçta yapılan aramada 6 adet sahte altın bilezik, kuyumculara bozdurulan 4 sahte altın bilezikten elde edilen 20 bin 840 TL'ye ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.





















