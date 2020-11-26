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- Sakarya'daki sebze halinde silahlı saldırı
Sakarya'daki sebze halinde silahlı saldırı
- İHA
- 26.11.2020 - 13:55
- Güncelleme : 26.11.2020 - 13:58
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir dükkanda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen S.Ş. isimli şahıs, işyeri sahibiyle tartışma yaşadı.
Yabancı uyruklu bir çalışan ise tartışmayı ayırmak istediği esnada saldırganın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı.
BOŞ KOVANLARI TOPLADI
Çalışan olay yerinden yaralı bir halde kaçmaya çalışırken, saldırgan ise yaralı şahsı arkasından ateş ederek kovaladı. Daha sonra olay yerine geri dönen saldırgan, yerdeki boş kovanları toplayarak kayıplara karıştı.
Sakarya'daki sebze halinde silahlı saldırı VİDEO
YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, saldırganın iş yerine gelerek adete dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.