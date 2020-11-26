Uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir şüpheli, sebze halinde yabancı uyruklu bir kişiye silahla ateş açtıktan sonra geri dönüp boş kovanları topladı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir dükkanda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen S.Ş. isimli şahıs, işyeri sahibiyle tartışma yaşadı.

Yabancı uyruklu bir çalışan ise tartışmayı ayırmak istediği esnada saldırganın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı.

BOŞ KOVANLARI TOPLADI

Çalışan olay yerinden yaralı bir halde kaçmaya çalışırken, saldırgan ise yaralı şahsı arkasından ateş ederek kovaladı. Daha sonra olay yerine geri dönen saldırgan, yerdeki boş kovanları toplayarak kayıplara karıştı.

Sakarya'daki sebze halinde silahlı saldırı VİDEO







YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, saldırganın iş yerine gelerek adete dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



