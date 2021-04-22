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- Sakarya'daki tarlasını süren kişi, ayağını çapaya kaptırdı
Sakarya'daki tarlasını süren kişi, ayağını çapaya kaptırdı
Tarım aracı ile tarlasında çapa yapan Yavuz Berberoğlu, ayağını makinenin bıçaklarına kaptırmasının ardından tedaviye alındı.
- DHA
- 22.04.2021 - 17:58
Saat 14.00 sıralarında, Sakarya Karasu Paralı Mahallesi’nde Yavuz Berberoğlu tarlasında tarım aracıyla çapa yaptığı sırada sağ ayağını makinenin bıçağına kaptırdı.
Acı içerisinde bağıran Yavuz Berberoğlu’nun yardımına koşanlar, 112 Acile haber verdi.
TEDAVİYE ALINDI
Ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan Yavuz Berberoğlu, sağlık ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.