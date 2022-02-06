Saklıkent'teki çatı çöktü: 3 yaralı

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kütlesi nedeniyle çöken çatının altında kalan 3 kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir otele ait olan kayak kiralama binasının önünde bulunan sundurmanın aşırı kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu, 1 il sağlık müdürlüğü personeli ve 2 sivil vatandaş çatının altında kaldı.

3 KİŞİ ÇATININ ALTINDA KALDI

Vatandaşlar bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından çatı enkazından çıkartılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı söyledi.

YARALILAR AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, yaralıların ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildiler.