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    Saklıkent'teki çatı çöktü: 3 yaralı

    Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kütlesi nedeniyle çöken çatının altında kalan 3 kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 17:07
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    Saklıkent'teki çatı çöktü: 3 yaralı

    Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir otele ait olan kayak kiralama binasının önünde bulunan sundurmanın aşırı kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu, 1 il sağlık müdürlüğü personeli ve 2 sivil vatandaş çatının altında kaldı.

    3 KİŞİ ÇATININ ALTINDA KALDI

    Vatandaşlar bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından çatı enkazından çıkartılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı söyledi.

    YARALILAR AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

    Ekipler, yaralıların ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildiler.

    Saklıkent teki çatı çöktü: 3 yaralı #1

    Saklıkent teki çatı çöktü: 3 yaralı #2

    Saklıkent teki çatı çöktü: 3 yaralı #3


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