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Ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölün'de boğulan Hamze son yolculuğuna uğurlanırken, acılı baba oğlunun tabutunu açarak son kez alnından ve yanaklarından öptü.

Denizli'de yaşayan Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin 13 yaşındaki oğlu Hamze, kardeşleri ile serinlemek için girdiği Salda Gölü'nde bir anda kaybolmuştu.

Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları devam ederken Antalya’dan çağrılan Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi dalgıçları, Hamzeh’in cansız bedenine ulaştı.

Hamzeh’in cenazesi, kıyıya çıkartılıp cenaze aracına konularak Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 13 yaşındaki Hamzeh’in yakınları fenalık geçirirken jandarma ve sağlık ekipleri aileye sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

"ECELİ GELMİŞ"

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen çocuğun cenazesi, bugün babası ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

Konuşmakta zorlanan baba Muhammet Hamami, “Göl çamurdu. Eceli gelmiş. Bu kadar” dedi.

OĞLUNU ÖPÜP UPURLADI

Oğlunun tabutunu omzuna yükleyen baba Hamami, cenaze aracına konulduktan sonra hüzünlendi. Oğlunun bulunduğu torbayı açan acılı baba, son kez ona baktı ve ardından alnından ve yanağından öptü.

Yakınları tarafından cenaze aracının yanından alınan baba, sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Salda Gölü'nde boğulan Hamze, son yolculuğuna uğurlandı