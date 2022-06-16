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Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
- 16.06.2022 - 16:02
- Güncelleme : 16.06.2022 - 16:07
Kadıköy'de polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekenin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na iletilmiş olacağını söyledi.