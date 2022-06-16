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    Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

    Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
    • 16.06.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 16:07
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    Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

    Kadıköy'de polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekenin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na iletilmiş olacağını söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...


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