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Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor

Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor

Denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.