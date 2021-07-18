Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
273.277
0.46%
EXEN Coin
23.44
3.67%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor

    Denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor

    Gece saatlerinde İstanbul Fatih'te Samatya Sahili'nde isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, gece saatlerinde kullandıkları tekne ile denize açıldı.

    İddiaya göre 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu.

    Sabah saatlerinde teknedekiler durumu itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

    KAYI KİŞİ ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

    Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor #1

    Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor #2

    Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor #3

    Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor #4

    Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir