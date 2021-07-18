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Samatya açıklarındaki kayıp kişi aranıyor
Denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
- DHA
- 18.07.2021 - 09:26
Gece saatlerinde İstanbul Fatih'te Samatya Sahili'nde isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, gece saatlerinde kullandıkları tekne ile denize açıldı.
İddiaya göre 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu.
Sabah saatlerinde teknedekiler durumu itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
KAYI KİŞİ ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.