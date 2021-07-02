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    Samsun ‘da tabelaya çarpan tırın patlama anları kamerada

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Mümtaz Alyurt, kara yolu yön tabelası direğine çarptı. Tırın çekici kısmı alev alınca, sürücü yanmaktan son anda kurtarıldı.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:22
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    Samsun ‘da tabelaya çarpan tırın patlama anları kamerada

    Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sunta yüklü tırın sürücüsü Mümtaz Alyurt (62), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Tekkeköy'den Samsun istikametine gitmekte olan tır kontrolden çıktı, kara yolu yön tabelasının direğine çarptı.

    Kazanın hemen ardından tırın çekicisi alev alev yandı.

    Sürücü Mümtaz Alyurt, yanmaktan son anda kurtarıldı.

    SUNTALAR YOLA SAVRULDU

    Çarpmanın şiddeti ile tırın dorsesinde bulunan suntalar yola savruldu.

    Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan Alyurt, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun ‘da tabelaya çarpan tırın patlama anları kamerada #3

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