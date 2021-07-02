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- Samsun ‘da tabelaya çarpan tırın patlama anları kamerada
Samsun ‘da tabelaya çarpan tırın patlama anları kamerada
- İHA
- 02.07.2021 - 09:15
- Güncelleme : 02.07.2021 - 09:22
Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sunta yüklü tırın sürücüsü Mümtaz Alyurt (62), direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Tekkeköy'den Samsun istikametine gitmekte olan tır kontrolden çıktı, kara yolu yön tabelasının direğine çarptı.
Kazanın hemen ardından tırın çekicisi alev alev yandı.
Sürücü Mümtaz Alyurt, yanmaktan son anda kurtarıldı.
SUNTALAR YOLA SAVRULDU
Çarpmanın şiddeti ile tırın dorsesinde bulunan suntalar yola savruldu.
Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Alyurt, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.