Samsun merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 70 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Samsun merkezli olmak üzere 12 ilde, bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

70 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ve Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 70 kişi gözaltına alındı.

2,6 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 TL nakit para, 720 adet sentetik ecza, 1,7 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 187 adet fişek, 30 adet kartuş, çok sayıda sim kart ve dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERE AİT VARLIK HESAPLARINA EL KONULDU

Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici araç ve 5 motosiklet tespit edilerek adli işlemler başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.