Emniyet Müdürlüğü, evden hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ‘Bizi izle Samsun’ projesi kapsamında hazırlanan ve ‘Evden Hırsızlık’ olaylarının meydana gelmesinde kullanılan yöntemlere dikkat çeken kamu spotu hazırlandı.

POLİSLER ROL ALDI

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin rol aldığı kamu spotunun daha fazla vatandaşımızın bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla dijital olarak çekimi gerçekleştirildi.

'Tedbir Elimde' adlı kamu spotu, engelli vatandaşlara yönelik alt yazılı ve normal olarak hazırlandı.

Samsun polisi hırsızlık olaylarına karşı kamu spotu hazırladı ViDEO