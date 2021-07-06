Samsun'da düğün konvoyunda havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşatırken, Elazığ'daki konvoyda da yol kapatıp çiftetelli oynadılar.

Düğün sezonunun açılmasıyla, halk güvenliğini ve huzurunu hiçe sayan konvoylar da trafiğe çıktı.

Samsun’un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı.

Samsun ve Elazığ'da konvoy terörü VİDEO



ÇOCUK KORKUDAN AĞLADI

Cadde boyunda düğün konvoyunun önünde kimliği belirsiz bir magandanın elinde bulunan otomatik silahla havaya ateş etmesini gören bir küçük çocuk korkudan ağlamaya başladı.

Silahla havaya ateş edildiği anlar bir anne tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kadın, ağlayan çocuğunu ise "Korkma korkma" diye sakinleştirmeye çalıştı.





ELAZIĞ'DA YOL KESİP ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Elazığ’da İstasyon Caddesi alt geçidinde de düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı.

Ardından araçlarından inen vatandaşlar, meşale yakıp çalan müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.

Öte yandan olay anı, trafikte bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



