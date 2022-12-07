Samsun ve Konya’daki vurgunun mağduru: 2,5 milyon TL'lik aracımı kaptırdım

Samsun ve Konya’daki vurgunun mağduru: 2,5 milyon TL'lik aracımı kaptırdım

Mağdurlardan biri, lüks aracını kaybettiğini söyledi. Aynı kişi, "Bizlere sadece 350 bin TL ödeme yaptılar" dedi.

İki dolandırıcı kardeş, kolay para kazanma yöntemiyle vatandaşları tuzağa düşürdü.

Kardeşlerin kurduğu ve aralarında kamu bankası çalışanı akrabalarının da olduğu yeni "saadet zinciri" vurgunu konuşuluyor.

Kâr payı vaadiyle ağlarına düşürdüler

Samsun ve Konya'da faaliyet gösteren iki erkek kardeş, birçok kişiyi yurt dışında borsada yazılım yaptıkları ve kâr payı verdikleri vaadiyle ağlarına düşürdü.

Samsun Barosu'na kayıtlı Avukat Berivan Yaralı, ilk etapta 25 mağdurun şikayet dilekçelerini Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Pahalı arabasını kaptırdı

Konu hakkında savcı tarafından 2022/41594 nolu birleştirilmiş soruşturma başlatıldı. Savcı daha sonra 3 mağdurun şikayet dilekçesini daha dava dosyasına ekledi.

Mağdurlardan biri, 2,5 milyon TL değerindeki aracını kaptırdığını, geriye yalnızca 350 bin TL alabildiğini söyledi.

Samsun'da 300 milyon TL'lik vurgunda mağdur konuştu ViDEO

300 milyonluk vurgun

Mağdurların çoğunun kamu görevlisi olduğu ve içerisinde zanlılar E.P. ve E.P. kardeşlerin kamu bankasında çalışan anne ve eşinin de yer aldığı iddia edilen saadet zincirinde 300 milyonluk vurgun yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu vurgunda 2,5 milyon TL'lik arabasını kaybeden ve sadece 350 bin TL'sini geri alabilen ismini vermek istemeyen bir mağdur konuştu.

"Güven ortamı oluşturup, içimize girdiler"

Dolandırıcılık çetesine 2,5 milyon TL'lik arabasını kaybettiğini ifade eden mağdur, “Bu çeteyle bir arkadaş sayesinde tanıştık. Tanışmaz olaydık. 1 sene zarfında güven ortamı oluşturup, içimize girdiler. Biz bu insanların gerçek yüzünü daha sonra öğrendik. İnsanlardan yatırım amaçlı paralar alıp, belli faiz oranında paraların dönüşünü yapıyorlardı." ifadelerini kullandı.

2,5 milyon TL'lik aracını kaptırdı

Bu şekilde olduklarını bilmeleri halinde araçlarını kaptırmayacaklarını söyleyen mağdur, "Yine de Allah ıslah etsin diyorum. Ben bu dolandırıcılara 2,5 milyon TL değerinde bir aracımı kaptırdım. Bizlere sadece 350 bin TL bir ödeme yapmışlardı. Geri kalan paramızı alamadık. Güvene dayalı bir iş yaptık ama demek ki insanlara güvenilmemesi gerekiyormuş." dedi.

"Çok büyük yatırım yapanlar var"

Güven meselesini bu yaşlarında bir kez daha öğrendiklerini anlatan söz konusu mağdur, hukuka ve güvenlik güçlerine güvendiklerini söyledi ve ekledi:

"Diğer mağdurlardan çok büyük yatırım yapanlar da var. 3 milyon TL, 6 milyon TL yatırım yapan mağdurlar var. Samsun'dan, Konya'dan İstanbul'dan birçok mağdur var. Olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadım. Bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum."

6 şüpheliye gözaltı kararı

İHA'nın haberine göre, başsavcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen şüpheliler E.P, eşi A.P. ile akrabaları E.P, E.P, İ.P. ve T.P. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.