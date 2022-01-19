Samsun'a misafirliğe gelen kadın, yengesi tarafından bıçaklandı

Erkek kardeşinin evinde misafir olan 1 çocuk annesi genç kadın, yengesinin bıçaklı saldırısında bacak ve kol bölgesinden yara alarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurda'dan Samsun'un Atakum ilçesindeki erkek kardeşinin yanına gelen 24 yaşındaki kadın, dehşeti yaşadı.

Kardeşinin evinde misafir olan 1 çocuk annesi Sevgi S., yengesi Neslihan G. tarafından bıçaklandı.

Bacağından ve kolundan bıçaklanan Sevgi S., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR"

Şikayetçi olduğunu söyleyen Sevgi S., "Kardeşimin eşi sürekli saldırıyor, dövüyor. Kardeşimle iş birliği kurmuşlar. Beni öldürmekle tehdit ediyor. Beni bıçakladı." dedi.

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından polis aracıyla polis merkezine götürülen Sevgi S., ifadesinin alınmasının andından kadın sığınma evine yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.