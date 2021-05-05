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    Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

    Samsun’da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul dönüşü 1 kilo 792 gram bonzai ile yakalandı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 16:03
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    Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şahsın İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getireceği bilgisini aldı.

    İstanbul dönüşü A.D.’nin içinde bulunan araç durdurularak yapılan aramada 1 kilo 792 gram bonzai ele geçirildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Olayın devamında Bafra ilçesinde yapılan aramalarda 2 paket halinde 0,71 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 15 adet 9 mm çapında dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfek kartuşu ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı elde edildi.

    bonzai

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