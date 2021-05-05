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Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs yakalandı
Samsun’da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul dönüşü 1 kilo 792 gram bonzai ile yakalandı.
- İHA
- 05.05.2021 - 16:03
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şahsın İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getireceği bilgisini aldı.
İstanbul dönüşü A.D.’nin içinde bulunan araç durdurularak yapılan aramada 1 kilo 792 gram bonzai ele geçirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Olayın devamında Bafra ilçesinde yapılan aramalarda 2 paket halinde 0,71 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 15 adet 9 mm çapında dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfek kartuşu ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı elde edildi.