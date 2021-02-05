Euro
8.5124
-0.45%
Dolar
7.0651
-0.99%
Altın
411.46
-0.04%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
266.543
0.06%
EXEN Coin
16.15
2.80%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    Samsun'da 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar

    İlkadım ilçesinde çanta içerisinde çöpe bırakılmış 1 haftalık kız bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 23:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar

     

    Samsun'un İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde akşam saatlerinde çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti.

    Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek burada koronavirüs ünitesinde tedavi altına alındı.

    Bebek tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği çöpe kim ya da kimlerin bıraktığını araştırıyor.

    Samsun da 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar #1

    Samsun da 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar #2

    Samsun da 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar #3

    Samsun da 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir