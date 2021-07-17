Samsun’da 10 araca çarpıp kaçtı

Bir kamyonetin park halindeki 10 araca çarparak maddi zarara yol açtığı kaza sonrası kaçışı, güvenlik kamerasına yansırken; polisin sürücüyü arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Paşa Mahmut Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında kavşaktan dönmeye çalışan kırmızı renkli kamyonetin sürücüsü önce beyaz bir otomobile çarptı.

Otomobile çarptığını fark eden kamyonet sürücüsü heyecanla olay yerinden kaçarak bayır aşağıya doğru ilerledi.

YOKUŞ AŞAĞI KAÇMA ANI

Kaçtığı sırada telaşlanan kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan 10’a yakın araca daha çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Mahalle sakinleri kaçan aracın plakasını alamazken, kırmızı renkli kamyonetin bir otomobile çarpıp yokuş aşağı kaçma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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"VURA VURA GİTMİŞ"

Kazada arabası ağır hasar alan bir mağdur, “Sabah saatlerinde bir telefon geldi. Aracıma vurulduğu söylendi. Aracımın başına geldiğimde sadece benim arabama değil, 8-10 arabaya daha çarpıldığını gördüm. Yokuş aşağı gelen bir kamyonet, diğer arabalara vura vura gitmiş. Şahıs hakkında şikayette bulunduk. Sonucunu bekliyoruz. Vuranın kim olduğu bize söylenmedi. Araştırma devam ediyor. Kazada zarar gören diğer arabaların çoğu olay yerinden gitti. Benim arabam ağır hasar aldığı için çekici ile olay yerinden kaldırıyorum.” dedi.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, mağdurları dinleyip, güvenlik kamerası görüntülerini aldı.

Araçlara çarpan sürücünün yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.