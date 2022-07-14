10 yaşındaki otizmli Emine’den 7 gündür haber alınamıyor. Küçük kız için Yeşilırmak havzasında helikopter destekli arama çalışması yürütülüyor. Ekipler şimdiye kadar bir tişört bulabildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan aile, 7 Temmuz akşamı kızları Emine Ayhan (10) için kayıp ihbarında bulundu.

Eş zamanlı olarak harekete geçen ekipler, ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

Yeşilırmak kenarında önceki gün küçük kıza ait tişört bulundu.

Yeşilırmak taranıyor

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taramaya başladı.

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler de helikopterle havadan aramalara destek veriyor.

Samsun’da 10 yaşındaki otizmli Emine, 7 gündür kayıp VİDEO



“Tişörtünü eliyle yırtma huyu varmış”

Olayla ilgili DHA’ya konuşan komşulardan Harun Artan, “Bundan 7 gün önce buraya gelmiş kayıp kız. Daha sonra yapılan arama çalışmalarında ırmağın kenarında bir tişört bulundu. Otizm hastası olduğu için tişörtünü eliyle yırtma huyu varmış hatta tişörtlerini babaannesi dikiyormuş. Bulunan tişörtte de böyle bir durumla karşılaşıldı. Tişörtün Emine'ye ait olduğu ailesi tarafından doğrulandı. Hala arama çalışması devam ediyor, inşallah bulunur.” dedi.