Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı

Samsun'da 112 acil servis ambulans ekibinde görevli sağlık personeli, bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri olay yerinden bıçaklı saldırıya uğrarken, saldırganlar yakalandı.

Samsun’un Selahiye Mahallesi 2. Bulvar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Ambulans Servisi ekipleri bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri yerde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar ambulansın içine de zarar verdi.

AMBULANS ŞOFÖRÜ, KADIN SAĞLIKÇILARI KURTARDI

Ambulans şoförü M.T.B., bıçaklı saldırgana müdahale ederek 2 bayan sağlıkçı N.A.K. ve N.P.T.’yi bıçaklanmaktan kurtardı.

Samsun'da 112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı-Video

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlardan biri olay yerinde yakalanırken, diğer saldırgan ise kaçtı. Polis kovalamaca sonucu kaçan saldırganı da yakalayarak gözaltına aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

3 sağlık çalışanı kendilerine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi İlyasköy Polis Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.