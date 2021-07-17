Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
270.977
-1.32%
EXEN Coin
22.52
-7.89%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C

    Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı

    Samsun'da 112 acil servis ambulans ekibinde görevli sağlık personeli, bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri olay yerinden bıçaklı saldırıya uğrarken, saldırganlar yakalandı.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 04:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı

    Samsun’un Selahiye Mahallesi 2. Bulvar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Ambulans Servisi ekipleri bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri yerde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar ambulansın içine de zarar verdi.

    AMBULANS ŞOFÖRÜ, KADIN SAĞLIKÇILARI KURTARDI

    Ambulans şoförü M.T.B., bıçaklı saldırgana müdahale ederek 2 bayan sağlıkçı N.A.K. ve N.P.T.’yi bıçaklanmaktan kurtardı.

    Samsun'da 112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı-Video

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlardan biri olay yerinde yakalanırken, diğer saldırgan ise kaçtı. Polis kovalamaca sonucu kaçan saldırganı da yakalayarak gözaltına aldı.

    Samsun da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı #1

    SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

    3 sağlık çalışanı kendilerine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi İlyasköy Polis Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı #2

    Samsun da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı #3

    Samsun da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı #4

    Samsun da 112 ambulans ekibine bıçaklı saldırı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir