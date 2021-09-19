Samsun’da, 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

İlkadım ilçesi Çiftlik mevkisinde, 15 yaşındaki S.O. tartışmalı olduğu bir kişi tarafından bıçaklandı. Sol bacağından yaralanan S.O., hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik mevkisinde, 15 yaşındaki S.O. tartışmalı olduğu bir kişi tarafından bıçaklandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol bacağından yaralanan S.O., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

S.O., kendisini bıçaklayıp kaçanın aralarında tartışma olan K.K. isimli bir şahıs olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.