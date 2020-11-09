Samsun'da 15 yaşındaki kız, 60 bin liralık altını iç etti

Samsun'da 15 yaşındaki kız, 60 bin liralık altını iç etti

Bir eve giren 15 yaşındaki kız, 60 bin liralık altını çalarak kayıplara karıştı. 15 yaşındaki kızın yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde, duyanları hayrete düşüren bir hırsızlık olayı meydana geldi.

60 yaşındaki D.İ.'nin evine giren hırsız, 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık olayını fark eden D.İ., polise şikayette bulundu.

Polis yaptığı araştırmada, hırsızlık olayını 15 yaşındaki G.A. adlı kızın gerçekleştirdiğini tespit etti.

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G.A.'nın yakalanmasına çalışılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma da devam ediyor.