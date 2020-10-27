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    Samsun'da 16 yaşındaki genç babasını bıçakladı

    Samsun'da 16 yaşındaki çocuk evlerinde tartıştığı babasını 3 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 08:53
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    Samsun'da 16 yaşındaki genç babasını bıçakladı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki İ.K. evlerinde tartıştığı babası 49 yaşındaki İ.K.'ye bıçakla saldırdı.

    Olayda sol göğsünden, sol kolundan ve sırtından bıçaklanan baba İ.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    İ.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Babasını bıçaklayan İ.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

    Hastanede yaralı yaralı halde annesini cep telefonu ile arayan İ.K. oğlunun kendisini bıçakladığını, merak etmemesi gerektiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da 16 yaşındaki genç babasını bıçakladı #1

    Samsun da 16 yaşındaki genç babasını bıçakladı #2

    Samsun da 16 yaşındaki genç babasını bıçakladı #3

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