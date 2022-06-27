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Samsun’da 16 yaşındaki gencin 3 kişiyi bıçakladığı iddia edildi

Samsun’da 16 yaşındaki gencin 3 kişiyi bıçakladığı iddia edildi

16 yaşındaki genç, kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken o genç, adliyeye sevk edildi.