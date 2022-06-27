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    Samsun’da 16 yaşındaki gencin 3 kişiyi bıçakladığı iddia edildi

    16 yaşındaki genç, kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken o genç, adliyeye sevk edildi.
    • 27.06.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 17:49
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    Samsun’da 16 yaşındaki gencin 3 kişiyi bıçakladığı iddia edildi

    Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde dün gece çıkan kavga sırasında O.C., A.Ş. ve C.Ş. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    16 yaşındaki genç gözaltına alındı

    Polise ifade veren 3 kişi, kendilerini 16 yaşındaki S.G.'nin bıçakladığını iddia etti.

    Olayla ilgili hemen inceleme başlatan Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, S.G.'yi gözaltına aldı.

    Samsun’da 16 yaşındaki gencin 3 kişiyi bıçakladığı iddia edildi #1

    Suçlamaları kabul etmedi

    İHA’nın haberine göre hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve babasıyla kendisinin saldırıya uğradığını söyleyen S.G., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.


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