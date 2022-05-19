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    Samsun'da 19 adet anahtarlık biçimli suikast silahı ele geçirildi

    Samsun'da şehirlerarası otobüsle seyahat eden V.A. isimli yolcunun eşyaları arasında, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.
    • 19.05.2022 - 23:11
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    Samsun'da 19 adet anahtarlık biçimli suikast silahı ele geçirildi

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri, V. A isimli bir kişinin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiye ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, V.A.'yı takibe aldı.

    Uyuşturucu değil, suikast silahları çıktı

    Teknik ve fiziki takibin ardından yolcu otobüsüyle Samsun Otogarına inen V.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. V.A.'nın eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Samsun da 19 adet anahtarlık biçimli suikast silahı ele geçirildi #1


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