Samsun'da 1'inci kattan düşen küçük kız, çamaşır ipiyle kurtuldu

Yaslandığı sinekliğin yırtılması sonucunda pencereden düşen 1 yaşındaki Durah, zemin kattaki çamaşır ipine takılınca olayı yara almadan atlattı.

Dün Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi 2'nci Sokak'taki evde oyun oynayan Irak uyruklu ailenin 5 çocuğundan en küçüğü Durah A.H. pencerenin önündeki masanın üzerine çıktı.

Küçük çocuk, açık olan pencereye yaslandığı sırada bir anda penceredeki sineklik yırtıldı. Durah, birinci kattan düştü.

Bu sırada zemin kattaki çamaşır ipine çarpan küçük çocuğun düşme hızı yavaşladı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Beton zemine düşen Durah A.H., ailesi tarafından çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, olayı yara almadan atlattığı belirlenen küçük çocuk, evine gönderildi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR BİR ŞEY OLMADI"

Evine dönen küçük kızın ailesi büyük mutluluk yaşadı. Baba Abbas Hikmet Nasif, kızının durumunun iyi olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bir şey olmadı. Hastanede baktılar, kızım iyi." dedi.





































