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- Samsun'da 2 ay önce dünyaevine giren genç kazada can verdi
Samsun'da 2 ay önce dünyaevine giren genç kazada can verdi
- 24.10.2022 - 17:07
- Güncelleme : 24.10.2022 - 17:20
Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolu üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan kazada Enes Yıldız’ın (21) kullandığı 55 AHF 658 plakalı otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki çam ağacına çarptı.
Kazada Enes Yıldız hayatını kaybetti, eşi Gülendam Korkmaz Yıldız (21) ve arkadaşları Yalçın Tunç (21) hafif yaralandı.
Yakınları gözyaşlarına boğuldu
2 aylık evli olduğu öğrenilen Enes Yıldız’ın cenazesi, bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazede aynı kazada yaralanan eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşı Yalçın Tunç ayakta durmakta zorlandı.
Genç adam defnedildi
Ayrıca cenazeye, Hakkari’de görev yapan askeri personel ağabeyi de katıldı. Enes Yıldız’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi.