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    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı

    Düğün salonunda süngerleri ateşe vererek çay ocağı ve tuvaleti yakan 2 çocuğun o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 17:48
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    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı

    Samsun’un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi’ndeki bir düğün salonunun çay ocağı ve tuvaletinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

    Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle, yangını 10-12 yaşlarında 2 çocuğun başlattığı belirlendi.

    ÇAY OCAĞINA PENCEREDEN GİRDİ

    Çocuklardan biri kamera görüntülerine 10.51 sıralarında girdi. Bisikletiyle çay ocağı önündeki mangalın önünde duran çocuk arkadaşını beklemeye başladı. Diğer çocuk ise çay ocağının penceresini açarak içeri girdi.

    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı VİDEO

    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı #1

    TUTUŞTURUCU JEL İLE TUVALETİ ATEŞE VERDİLER

    İçeriden çıkan çocuklar ilk olarak ellerindeki kerpetenle mangala zarar verdi daha sonra mangalda ateş yakmaya çalıştı.

    Mangalı birkaç defa yakıp söndüren çocukların ellerindekilerle ateşi yellemeleri, çay ocağındaki demlikleri ateşe koymaları dikkat çekti. Birkaç defa da ateşi yakıp söndüren çocuklar sonuncusunda bir tutuşturucu jel buldu.

    Çocuklardan biri çay ocağından çıkardıkları süngerler ve tutuşturucu jeli alarak ilk olarak tuvalet bölümünü sonra da çay ocağını ateşe verdi.

    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı #2

    DÖNÜP YANGINI İZLEDİLER

    Saat 11.48 sıralarında çıkardıkları yangın sonrası kaçan çocuklar, saat 12.01 sıralarında olay yerine tekrar gelerek yangını izlemeye koyuldu. Yaklaşık 2 dakika sonra çocuklardan biri belediye görevlisiyle beraber tekrar görüntülere girdi.

    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı #3

    YAKALANMADAN ÖNCE BİR BÜFEYE DE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

    Çocuğun çevreden geçen birine yangın yerini göstermesi de kameraya takıldı. İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerinin çevrede yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanan 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

    Çocukların yakalanmadan önce çevredeki bir büfeye de girmeye çalıştığı anlaşıldı.

    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı #4

    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı #5

    Samsun’da 2 çocuk, çay ocağında yangın çıkardı #6


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