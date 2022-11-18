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    Samsun'da 2 kişinin öldüğü servis kazasında sürücüye 4 yıl 2 ay ceza

    2 kişinin öldüğü, 23 işçinin de yaralandığı belediye işçi servisi kazasıyla ilgili araç sürücüsü, 4 yıl 2 ay hapis ceza aldı. Sürücü ayrıca 30 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı.
    • 18.11.2022 - 17:27
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    Samsun'da 2 kişinin öldüğü servis kazasında sürücüye 4 yıl 2 ay ceza

    Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesi’ne ait servis midibüsü ile seyir halinde olan Sedat U., rampa aşağı inişe geçti.

    Bu sırada freni tutmayan midibüs, devrildi.

    2 kişi can verdi

    Kazada Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) olay yerinde hayatlarını kaybetti, 23 işçi yaralandı.

    Otobüs sürücüsü Sedat U. hakkında Samsun 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nde "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açıldı.

    Samsun da 2 kişinin öldüğü servis kazasında sürücüye 4 yıl 2 ay ceza #1

    4 yıl 2 ay hapis ve para cezası aldı

    Tutuksuz olarak yargılanan Sedat U. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 30 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı.

    İHA’nın haberine göre sürücünün ehliyetine de 1 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

    Samsun da 2 kişinin öldüğü servis kazasında sürücüye 4 yıl 2 ay ceza #2


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