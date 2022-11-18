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Samsun'da 2 kişinin öldüğü servis kazasında sürücüye 4 yıl 2 ay ceza

Samsun'da 2 kişinin öldüğü servis kazasında sürücüye 4 yıl 2 ay ceza

2 kişinin öldüğü, 23 işçinin de yaralandığı belediye işçi servisi kazasıyla ilgili araç sürücüsü, 4 yıl 2 ay hapis ceza aldı. Sürücü ayrıca 30 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı.