Samsun'da 2 polisi darbettiği iddia edilen aile yakalandı

Görevli 2 polis memurunu darbettiği ileri sürülen anne, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 2 trafik polisi, uygulama noktasında sürücü O.Ç.'yi durdurdu.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü O.Ç. ile araçta bulunan eşi L.Ç. ve oğlu D.Ç. (19), yasal işlemlerin yapılması sırasında polis memurları ile tartıştı.

2 POLİSİ DARBETTİLER

İddiaya göre tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli aile olay yerine çağrılan Canik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memurunu tekme ve yumruklarla darbetti.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Yaşananların ardından kaçan aile, başka bir polis ekibi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan aile üyeleri, emniyete götürüldü.