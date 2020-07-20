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- Samsun'da 2 polisi darbettiği iddia edilen aile yakalandı
Samsun'da 2 polisi darbettiği iddia edilen aile yakalandı
Görevli 2 polis memurunu darbettiği ileri sürülen anne, baba ve oğlu gözaltına alındı.
- AA
- 20.07.2020 - 11:06
Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 2 trafik polisi, uygulama noktasında sürücü O.Ç.'yi durdurdu.
Alkollü olduğu öne sürülen sürücü O.Ç. ile araçta bulunan eşi L.Ç. ve oğlu D.Ç. (19), yasal işlemlerin yapılması sırasında polis memurları ile tartıştı.
2 POLİSİ DARBETTİLER
İddiaya göre tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli aile olay yerine çağrılan Canik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memurunu tekme ve yumruklarla darbetti.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Yaşananların ardından kaçan aile, başka bir polis ekibi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan aile üyeleri, emniyete götürüldü.