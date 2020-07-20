Dolar
6.8576
0.0204%
Euro
7.8513
0.1581%
Altın
1809.62
-0.0364%
Borsa
119079.73
0.2472%
G. Altın
399.083
-0.0085%
Bitcoin
62967.19
-0.5337%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Samsun'da 2 polisi darbettiği iddia edilen aile yakalandı

    Görevli 2 polis memurunu darbettiği ileri sürülen anne, baba ve oğlu gözaltına alındı.
    • AA
    • 20.07.2020 - 11:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da 2 polisi darbettiği iddia edilen aile yakalandı

    Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 2 trafik polisi, uygulama noktasında sürücü O.Ç.'yi durdurdu.

    Alkollü olduğu öne sürülen sürücü O.Ç. ile araçta bulunan eşi L.Ç. ve oğlu D.Ç. (19), yasal işlemlerin yapılması sırasında polis memurları ile tartıştı.

    2 POLİSİ DARBETTİLER

    İddiaya göre tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli aile olay yerine çağrılan Canik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memurunu tekme ve yumruklarla darbetti.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Yaşananların ardından kaçan aile, başka bir polis ekibi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan aile üyeleri, emniyete götürüldü.

    Samsun'da 2 polisi darbettiği iddia edilen aile yakalandı #1

    Samsun'da 2 polisi darbettiği iddia edilen aile yakalandı #2

    Görüş Bildir