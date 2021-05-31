Samsun'da 25 bıçak darbesiyle öldürülen kadın toprağa verildi

Eşi tarafından uyuduğu sırada 25 bıçak darbesiyle öldürülen Kamile Yavuz, gözyaşları arasında defnedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Kamile Yavuz, 29 Mayıs Pazar sabahı eşi Faruk Yavuz tarafından öldürüldü. 25 bıçak darbesi alan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eşi Faruk Yavuz tutuklanırken, Kamile Yavuz ise Havza ilçesinin Aşçıoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevdikleri mezarı başında gözyaşı döktü, dua etti.

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"KARDEŞİM TOPRAK OLDU"

Kamile Yavuz'un ağabeyi Dursun Aşçı şu ifadeleri kullandı;

"Kadın cinayeti kadın cinayeti diye diye bu hale geldik. Hiç günahı olmayan kardeşim, ardında 2 tane çocuk bırakarak gitti.

Cezaevinden çıkan adam çalışmadı etmedi, gece-gündüz ne yaptı kardeşimi parçaladı. Bizi parçaladı. Biz her zaman görüşüyoruz. Benim bacım bize söylemedi.

Yuvam dağılmasın diye. Çocukları büyüsün, çocuklar küçük diyerekten ama maalesef çocuklar büyüyemeden kendi toprak oldu.





"BU İŞE BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"

Cenazesine gelen insanları gördünüz. Kötü bir insan olsaydı o kadar insan cenazesine gelmezdi. O kadar ağıtlar yakılmazdı.

Bu işe bir an önce çözüm bulunsun. Başka canlar yanmasın. Biz yandık, başka canlar yanmasın.

Bunu herkes söylüyor ama bir çözümü bulunmuyor. Bu adam cezaevine gitsin, cezasını sonuna kadar çeksin. Bunu çıkarmanın ne anlamı var.

Adamın 2 senesi var, dışarı çıkarıyorlar. Ondan sonra içki içiyor, kendi evine bakmıyor ve bizim kardeşimizi mahvediyor."





"ÇOCUKLARI BEN BÜYÜTTÜM"

Kamile Yavuz'un eniştesi Selami Alkan ise "Bu adam 4 buçuk sene cezaevinde yattı. Çocuklarını yanıma aldım. Bu zamana kadar ben büyüttüm.

Kızımın koynunda büyüdüler. Benim kendi evlatlarım gibiler. Nasıl yaptın sen bunu.

Çocukları bundan sonra ömrümün yettiği yere kadar büyüteceğim." diye konuştu.





CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Katil zanlısı Faruk Yavuz'un, 2003 yılında İzmir'de işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı.

6 yıl cezaevinde yattıktan sonra İnfaz Kanunu'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı. Bafra'da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı.

İnfazı yanan Faruk Yavuz, cezasının geri kalan 5 yılını yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi.

Buradan açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz'un, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.







