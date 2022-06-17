Petrol
119.01
-0.67%
Euro
18.2218
-0.29%
Dolar
17.3129
0.08%
Altın
1.027
-0.50%
Borsa
2485
1.84%
Bitcoin
362.805
-5.04%
BTXN Coin
8.60
-7.32%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü

    Yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp 25 metre takla atan otomobilin şarküteri dükkanına çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
    • 17.06.2022 - 07:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü

    Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle 3417 Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında, Hasan Tiryakioğlu (24) idaresindeki 34 GM 6611 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp 25 metre takla attı.

    Dükkana çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

    Bir tekel bayi dükkanının vitrin camına çarpıp daha sonra da apartman bahçesindeki demir korkulukları parçalayıp şarküteri dükkanına çarpan otomobilde bulunan Hasan Tiryakioğlu (24) ve yanında bulunan Yunus Emre Nacaroğlu (19) ağır yaralandı.

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #1

    Hastanede kurtarılamadılar

    Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan lise son sınıf öğrencisi Yunus Emre Nacaroğlu ile özel bir hastaneye kaldırılan bayan kuaförü olan otomobil sürücüsü Hasan Tiryakioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #2

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #3

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #4

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #5

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #6

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #7

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #8

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #9

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #10

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #11

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #12

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #13

    Samsun’da 25 metre takla atan otomobil, şarküteri dükkanına girdi: 2 ölü #14


    İlginizi Çekebilir

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Btcrobo

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Yağmur Atacan Instagram'a girdi
    Magazin

    Yağmur Atacan Instagram'a girdi

    İzmir'de 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi
    3. Sayfa

    İzmir'de 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi

    Görüş Bildir