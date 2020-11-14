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    Samsun'da, 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan kadın gözaltına alındı

    Bebeğini bir iş yerinin tuvaletine bırakıp kaçan anne emniyetteki ifadesinde, "Bırakmak zorundaydım, bakacak durumum yok" dedi.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 14:44
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    Samsun'da, 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan kadın gözaltına alındı

    Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde 3 günlük kız bebeği bulunmuş, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

    Sağlık durumu iyi olan bebeğin, Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nde gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

    BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

    Bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de devreye girdi. Henüz adı konulmayan ve nüfus kaydı bulunmayan bebeğin, anne ve babası dışında sahiplenmek isteyen aile yakınına yapılacak değerlendirme sonucu verilebileceği, aksi halde kurum görevlilerince bakıma alınacağı öğrenildi.

    Bakanlık yetkililerinin, aile bireyleri ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

    Samsun'da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

    ANNE GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından anne E.K.'yi tespit etti. Evinde gözaltına alınan E.K., polis merkezine götürüldü.

    "BAKACAK DURUMUM YOK"

    Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin, ifadesinde, "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım. Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dediği öğrenildi.

    E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Samsun da, 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan kadın gözaltına alındı #1

    Samsun da, 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan kadın gözaltına alındı #2

    Samsun da, 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan kadın gözaltına alındı #3

    Samsun da, 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan kadın gözaltına alındı #4

    Samsun da, 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan kadın gözaltına alındı #5

    Samsun da, 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan kadın gözaltına alındı #6

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