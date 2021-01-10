Samsun'da doktor, öğretmen ve esnaf olan 3 kardeş 1 ay içinde koronavirüsten hayatlarını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan 2 çocuk babası Opr. Dr. Necati Emirhan'ın 36 yaşında koronavirüse yenik düşerek önceki gün toprağa verilmesinin ardından bugün de öğretmen olan 33 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Selman Emirhan koronavirüsten hayatını kaybetti.

SAMSUN'A TAYİNİ ÇIKMIŞTI

Selman Emirhan'ın İstanbul Sultangazi Mevlana İlkokulu'nda görev yaparken tayininin eylül ayında Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kıranalan İlkokulu'na çıktığı ve burada göreve başladığı öğrenildi.

Emirhan öğretmenin Çarşamba ilçesinde esnaf olan 3 çocuk babası ağabeyi 40 yaşındaki Kenan Emirhan'ın ise 5 Aralık'ta tarihinde vefat ettiği öğrenildi.

Samsun'da 3 kardeş koronavirüse yenik düştü ViDEO

DAYILARI DA KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Bir ay içinde koronavirüse yenik düşen Emirhan kardeşlerin dayıları Teyfik Akbaş'ın 20 gün önce karonavirüsten hayatını kaybettiği, halaları Mesure Akbaş'ın da Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Babasının da genç yaşta hayatını kaybettiği belirtilen Selman Emirhan, bugün Çarşamba ilçesinin Gülyalı Mahallesi Sarımsak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerinin yanında toprağa verildi.

BU ACININ TARİFİ YOK"

Gülyalı Mahallesi Muhtarı Yusuf Düzgün, 3 kardeşin de bir ay içinde korona virüsten hayatlarını kaybettiğini belirterek, "Bu acının tarifi yok ve bu acıya yürek dayanmaz." dedi.