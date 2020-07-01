Samsun'da 3 kişinin ölümüne yol açan sürücü tahliye oldu

Feci kazada 17 yaşındaki kızını kaybeden ve karara tepki gösteren Moldovalı anne, "3 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı, 1 kişi de acıdan dolayı öldü. Bunların hepsi eşittir 1 yıl mı?" diye sordu.

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran’da Samsun istikametinden Sinop'a doğru hareket halinde olan İsmail Özyılmaz kontrolündeki 19 BC 340 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete giden Onur Altay Emirza idaresindeki 55 JA 929 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle 55 JA 929 plakalı otomobil sol taraftaki bariyerlere çarpıp, yola savrulmuştu. Kazada İsmail Özyılmaz, Onur Altay Emirza, Bahar Değer Emirza, Moldova uyruklu Mariana Manin ile 17 yaşındaki kızı Uvliana Manin ve Vedat Değer yaralanmıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Vedat Değer, eşi Bahar Değer Emirza ve Uvliana Manin hayatlarını kaybetmişti.

8 YIL CEZA ALDI AMA TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından devam eden soruşturma kapsamında sürücü İsmail Özyılmaz’ın aşırı süratli ve 134 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Ehliyetine el konulan sürücü Özyılmaz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Geçtiğimiz 17 Haziran’da davanın görülen karar duruşmasında sürücü Özyılmaz’a 8 yıl hapis cezası verildi. Özyılmaz’ın hapiste yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Tahliye kararını öğrenen 17 yaşındaki Uvliana Manin’in annesi Mariana Manin ise tepki gösterdi.

“TÜRKİYE’DE ADALETİN BU ŞEKİLDE İŞLEDİĞİNE İNANMIYORUM”

Manin, “Geçen sene ben ve kızım Bafra’ya kız arkadaşımızın düğüne davetli olarak gittik. Garaja geldik ve arkadaşlar bizi karşılayarak aldı. Biz yola çıktığımızda kaza meydana geldi. Kaza sonucunda ben 17 yaşındaki kızımı kaybettim. Biz normal şekilde araçta gidiyorduk. Yol üzerinde ünlü bir köprü vardı. Köprünün sohbetini yaparken bir anda her şey kesildi, duymadık, görmedik ve hissetmedik. Araç hızlı bir şekilde bize arkadan çarptı. Tamamen ışıklar söndü. Vurma anı saatte 186 kilometre olarak tespit edildi ve sürücü 1.34 promil alkollü çıktı. Sonrasında o akşam normal olarak tutuklandı. Kazada benim kızım, Bahar arkadaşım ve eşi Vedat hayatını kaybetti.” dedi.

“YARIN SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR”

“Hastane sonrasında cenaze derken neye uğradığımı şaşırdım.” diyen Manin, şöyle devam etti:

“Dava normal olarak sürüyordu ama ilk önce 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' tutuklandı. Biz buna itiraz ederek 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' yargılanmasını istedik. Sonuçta adam trafik kurallarını çiğnedi ve alkol aldı. Bayram günü de genellikle aileler olmak üzere herkes yolda oluyor. Şahıs tutuklandı, 3 celse oldu. Geçtiğimiz günlerde ise karara varıldı ve bu şahıs alkollü olup bize arkadan vurmasına rağmen 1 yıl sonra tahliye edildi. Bir anne olarak çocuğumu yetiştirdim hayata bağladım ama onu kaybettim. Kararı üst mahkemelerin incelemesini istiyorum. Çünkü bir hata olmalı, ben Türkiye’de adaletin bu şekilde işlediğine inanmıyorum. Pandemi nedeniyle serbest bırakılıyor. Bu diğer insanlara çok kötü bir örnek. Demek ki herkes alkol alabilecek, öldürebilecek ve serbest kalacak. Bugün benim kızımın başına geldi, yarın sizin kızınızın da başına gelebilir.”

“3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 2 KİŞİ YARALAMANIN CEZASI 1 YIL MI?”

Acılı anne, “Kazada ölen Bahar’ın babaannesi haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Benim sormak istediğim 3 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı, 1 kişi de acıdan dolayı öldü. Bunların hepsi eşittir 1 yıl mı? Çünkü Avrupa’da böyle bir şey görmedim, bu trafik terörüdür. Ben sadece adalet istiyorum. Kızım hakkını arıyorum ve onun hakkını savunacağım. Kızımın içinin rahat olmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.