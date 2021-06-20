Pencereden aşağıya bakan 3 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedince düştü. Çocuğun yardımına mahalle sakinleri koştu. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3’üncü katından aşağı bakan 3 yaşındaki Mücahit T.D. dengesini kaybetti.

Annesi temizlik yaptığı sırada pencereden düşen çocuk ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, çocuğun yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne Esra D. ile hala, gözyaşlarına boğuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan çocuk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuğun annesi hastanede, gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve sokakta incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun düştüğünü gören Nihat Çam, olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ben düşerken gördüm. Yastık, kırlent zannettim. Önce omzunu vurdu, ondan sonra kafasını çarptı. İlk başta nefes alması zordu.

Gelenler yan çevirip nefes ağlamasını kuvvetlendi. Ben feryat figan. En son ailesi duydular. 112'yi aradım. Onlar da geç kalmadan geldiler. Aldılar götürdüler.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da 3 yaşındaki çocuk, pencereden düştü VİDEO

