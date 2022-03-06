Samsun'da 4'üncü kattan 1'inci kat balkonuna düşen şahıs ağır yaralandı

Bafra ilçesinde açık olan pencereden aşağı düşen adam, 1'inci katın balkonuna çakıldı. Ağır yaralı adam itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde evde yalnız yaşayan Mustafa Oğuz (40) 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki açık pencereden 1. katın balkonuna düştü.

Düştüğü yerde acı içerisinde bağıran Mustafa Oğuz’u gören komşusu 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın düştüğü dairede kimse olmadığı için içeri giremedi ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

MERDİVEN İLE MÜDAHALE

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın arka bahçesinden Oğuz'un düştüğü balkona merdiven uzattı.

AĞIR YARALI ŞEKİLDE HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, sağlık ekipleri ve polis ekipleri merdivenden çıkarak balkona ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Oğuz, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.