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- Samsun’da 5 DEAŞ'lı yakalandı
Samsun’da 5 DEAŞ'lı yakalandı
Ekiplerin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 23.06.2021 - 09:00
- Güncelleme : 23.06.2021 - 09:11
Samsun'un İlkadim ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyette bulunduklarına dair haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
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7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Samsun’da 5 DEAŞ'lı yakalandı VİDEO
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili firarda olan 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.