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    Samsun’da 5 DEAŞ'lı yakalandı

    Ekiplerin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:11
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    Samsun’da 5 DEAŞ'lı yakalandı

    Samsun'un İlkadim ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyette bulunduklarına dair haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

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    7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

    Samsun’da 5 DEAŞ'lı yakalandı VİDEO

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Olayla ilgili firarda olan 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.

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