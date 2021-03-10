Samsun'da 5 gündür aranan adam ölü bulundu

5 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Adem Bozkurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun'da yaşayan 48 yaşındaki Adem Bozkurt'tan haber alamayan ailesi, durumu Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bozkurt’un son görüldüğü yer olan Acıklı Mahallesi'nde inceleme yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Tanıkların, Bozkurt'un aracını yol kenarına bırakıp başka bir araca binerek uzaklaştığını öne sürmesi üzerine ekipler, bahse konu aracın gidiş güzergahını takibe aldı.

Yapılan incelemelerde Adem Bozkurt’u aracına aldığı belirlenen Ç.A. (38) gözaltına alındı. Ç.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Soruşturma devam ederken öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede yol kenarında kanlar içinde bulunan cesedin Bozkurt’a ait olduğunu belirledi.

Bozkurt'un cansız bedeni, savcı talimatıyla otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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GÖĞSÜNDE TABANCA YARASI TESPİT EDİLDİ

Bozkurt’un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenilirken, cesedin göğüs bölgesinde tabanca yarası bulunduğu öne sürüldü.