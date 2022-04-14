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    Samsun'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık tutuklandı

    Babasıyla aynı yerde çalışan ve kendileriyle aynı yerde ikamet eden 34 yaşındaki şahsın evinde cinsel saldırıya uğrayan 5 yaşındaki kız durumu ailesine anlattı. Mahkemeye çıkarılan sapık, tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 21:10
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    Samsun'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık tutuklandı

    Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu bir aile, sağlık merkezinden evine döndü.

    Eve döndükleri sırada evde bıraktıkları 5 yaşındaki kızları R.C.M.'yi evden uzakta gören aile, panikle çocuklarının oraya nasıl ulaştığını sordu.

    Kendisine yapılanları ailesine anlattı

    Korku çinde olan çocuk babasıyla aynı iş yerinde çalışan kendileri ile aynı mahallede ikamet eden Y.T. (34) adlı şahsın kendisini evine götürdüğünü, burada giysilerini çıkartıp kendisine bazı şeyler yaptığını ailesine anlattı.

    Cinsel saldırıda bulundu

    Aile soluğu Dikbıyık Jandarma Karakolunda aldı. Ailesi kızlarına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Y.T.'den şikayetçi oldu. Y.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Sapık tutuklandı

    Jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Samsun da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık tutuklandı #1


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