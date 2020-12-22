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- Samsun'da 5 yerinden bıçaklayan saldırganın adını söyleyip bayıldı
Samsun'da 5 yerinden bıçaklayan saldırganın adını söyleyip bayıldı
5 yerinden bıçaklanan veteriner, saldırganın adını söyledikten sonra bayıldı. Saldırgan yakalanırken, yaralı tedaviye alındı.
- DHA
- 22.12.2020 - 12:41
- Güncelleme : 22.12.2020 - 12:50
Dün akşam saatlerinde Yakakent'e bağlı Kozköy mevkisinde Ferdi Y., Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Ercan Candan’a ait cipin lastiklerini kesti.
Ferdi Y., daha sonra aracının yanına gelen Ercan Candan'ı da 5 yerinden bıçakladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Candan, Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SALDIRGANIN İSMİNİ VERDİ
Candan, sağlık çalışanlarına kendisini bıçaklayan kişinin ismini söyledikten sonra bayıldı. Ercan Candan, daha sonra Bafra Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ferdi Y. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.