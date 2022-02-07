Samsun'da 6 çocuğuyla parka giden aile kızlarını kaybetti

İlkadım ilçesinde 6 çocuğunu oyun oynamaları içi parka götüren aile, 2,5 yaşındaki kızlarını kaybetti. Yola atlamak üzereyken bulunan çocuk aileye teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 çocuğuyla parka giden bir aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, oynadığı parktan uzaklaşan 2,5 yaşındaki kız çocuğu araçların işlek olduğu yola çıkmak üzereyken vatandaşlar tarafından fark edildi.

ÇOCUK AİLEYE TESLİM EDİLDİ

O sırada çocuklarının kaybolduğunu anlayan yabancı uyruklu aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen resmi polis ekipleri aileyle konuştuğu sırada çocuğun vatandaşlar tarafından bulunduğu haberi geldi.

Polislerle birlikte çocuğun yanına giden aile, vatandaşların bulduğu çocuğun kendi çocukları olduğunu söyledi. Kız çocuğunu yola atlamaktan kurtaran vatandaşlar, çocuğun gerçek annesi olduğunu polise teyit ettirdikten sonra çocuğu teslim ettiler.

"ÇOCUĞU GÜVENLİ BİR YERE ALIP POLİSE HABER VERDİK"

Yaşanan olayı anlatan vatandaşlar, “Bir kız çocuğunun kaybolduğunu fark ettik. Annesini ve babasını arıyordu. Biz de çocuğu güvenli bir yere alıp, polise haber verdik. Polis gelince de çocuğu ailesine teslim ettik” dediler.

Kaybolan çocuklarını teslim alan anne ve baba diğer 5 çocuğuyla birlikte parktan uzaklaştılar.