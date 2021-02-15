Samsun'da 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Tedavi için Samsun’a geldiği belirlenen 39 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir binanın 6'ncı katındaki penceresinden düşen 39 yaşındaki Sevcan D.'nin yerde hareketsiz yatarken görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevcan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir'de yaşadığı ve tedavisi için Samsun'a geldiği öğrenilen Sevcan D.'nin cansız bedeni, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Pencereden düştüğü değerlendirilen kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.