Samsun'da 75 yayaya ışık ihlali cezası

Yayalara yönelik uygulamada 45 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 75 yayaya, 196'şar TL'den toplam 14 bin 700 TL para cezası kesildi.

Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde yayalara yönelik ışık ihlali uygulaması yaptı.

DHA’nın haberine göre kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'ndeki uygulama 45 dakika sürdü.

75 yayaya kırmızı ışık ihlali cezası

Uygulama sırasında 75 yayaya, kırmızı ışık ihlali yaptıkları gerekçesiyle 196'şar TL'den toplam 14 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Cezalarla karşı karşıya kalan yayalar, önce şaşırdı sonra yollarına devam etti.