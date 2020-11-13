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    Samsun'da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, Irak uyruklu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 13.11.2020 - 08:48
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:27
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    Samsun'da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

    MATERYELLERE EL KONULDU

    Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyale el konuldu.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Diğer zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.

    Samsun da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı #1

    Samsun da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı #2

    Samsun da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı #3

    Samsun da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı #4

    Samsun da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı #5

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