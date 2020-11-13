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- Samsun'da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı
Samsun'da 8 DEAŞ şüphelisi Iraklı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, Irak uyruklu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- AA
- 13.11.2020 - 08:48
- Güncelleme : 13.11.2020 - 10:27
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
MATERYELLERE EL KONULDU
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyale el konuldu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Diğer zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.