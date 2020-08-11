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    Samsun'da 8 yabancıya eş zamanlı DEAŞ operasyonu

    Emniyet, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 08:49
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    Samsun'da 8 yabancıya eş zamanlı DEAŞ operasyonu

    Emniyetin terörle mücadele kapsamına yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    8 GÖZALTI

    Yapılan operasyon Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

    Samsun da 8 yabancıya eş zamanlı DEAŞ operasyonu #1

    ARAMA YAPILDI

    Gözaltına alanın DEAŞ şüphelilerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

    SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da 8 yabancıya eş zamanlı DEAŞ operasyonu #2

    Samsun da 8 yabancıya eş zamanlı DEAŞ operasyonu #3

    Samsun da 8 yabancıya eş zamanlı DEAŞ operasyonu #4

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    Samsun da 8 yabancıya eş zamanlı DEAŞ operasyonu #6

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