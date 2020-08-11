Samsun'da 8 yabancıya eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Emniyet, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetin terörle mücadele kapsamına yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 GÖZALTI

Yapılan operasyon Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.





ARAMA YAPILDI

Gözaltına alanın DEAŞ şüphelilerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



