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    Samsun'da 8 yıl hapis cezası olan şahıs, ruhsatsız silahla yakalandı

    Samsun’un Bafra ilçesinde 10 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası bulunan ve üzerinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, tutuklandı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 18:47
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    Samsun'da 8 yıl hapis cezası olan şahıs, ruhsatsız silahla yakalandı

    Samsun'da 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 25 yaşındaki  E.A., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yakalandı.

    ÜZERİNDEN RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

    Yakalanan E.A.’nın üzerinde de 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait mermi ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan E.A. Bafra Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

    Samsun da 8 yıl hapis cezası olan şahıs, ruhsatsız silahla yakalandı #1

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