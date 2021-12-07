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- Samsun'da 8 yıl hapis cezası olan şahıs, ruhsatsız silahla yakalandı
Samsun'da 8 yıl hapis cezası olan şahıs, ruhsatsız silahla yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde 10 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası bulunan ve üzerinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, tutuklandı.
- İHA
- 07.12.2021 - 18:47
Samsun'da 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 25 yaşındaki E.A., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yakalandı.
ÜZERİNDEN RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI
Yakalanan E.A.’nın üzerinde de 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait mermi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan E.A. Bafra Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.