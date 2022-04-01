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    Samsun'da ablasını darbeden şahıs: Adam vurup serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

    Atakum ilçesinde tartıştığı ablasını döverek hastanelik eden şahıs, suçunu inkar ettikten sonra, 'Geçen hafta adam vurup serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım' dedi.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 17:46
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    Samsun'da ablasını darbeden şahıs: Adam vurup serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

    Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda, B.Ç. (31) ablası H.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu darp ederek çeşitli yerlerinden yaralayıp hastanelik etti.

    Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, B.Ç. ise şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    "ABLAMIN NEDEN YARALANDIĞINI BİLMİYORUM"

    Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C., ablası ile sözlü tartıştığını ancak darp etmediğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Ç., "Tartışma sırasında ablamın kafasına ve bacaklarına vurmadım. Bıçakla ve silahla kendisini tehdit etmedim. Kesinlikle ablama tüfekle de vurmadım. Ablamın neden yaralandığını bilmiyorum" dedi.

    Samsun da ablasını darbeden şahıs: Adam vurup serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım #1

    "ADAM VURUP SERBEST KALDIM, ŞİMDİ NASIL TUTUKLANDIM"

    Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklanan B.Ç. duruşma çıkışı, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım" ifadelerini kullandı. B.Ç., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Samsun da ablasını darbeden şahıs: Adam vurup serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım #2

    Samsun da ablasını darbeden şahıs: Adam vurup serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım #3


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